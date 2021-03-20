На Донбассе оккупанты стреляли из запрещенного оружия и убили украинского воина

Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки, 19 марта, дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе и убили украинского воина. В результате обстрела вблизи Водяного он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом в утренней сводке ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб Операции Объединенных сил. Командование выразило соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российско-оккупационные войска открывали огонь:

у Водяного на Приазовье – из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи села Пищевик – обстрел был осуществлен из стрелкового оружия.

Кроме того, за субботу, 20 марта, оккупанты уже дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра у Пивденного.

Украинские военные открывали огонь в ответ на нарушение режима тишины. Отмечается, что в течение дня наемники воздерживались от провокаций из-за внеочередного заседания группы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ), а вечером, после его срыва, устроили длительный обстрел из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

"Такие дерзкие действия и игнорирование, ранее достигнутых договоренностей, раз свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований РФ решать конфликт мирным путем. Российские оккупанты откровенно игнорируют достигнутые договоренности и всячески дискредитируют координационный механизм", – сказано в сообщении.

В связи с этим украинская сторона отправила ноту о нарушении режима прекращения огня СММ ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России в течение суток 18 марта шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбасс и и убили украинского воина.