На Донбассе оккупанты применили против ВСУ ракетный комплекс – сводка ООС

За прошедшие сутки, 27 апреля, российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Об этом говорится в сводке ООС. Так, вблизи Водяного оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а у населенного пункта Опытное – еще с противотанкового ракетного комплекса.

Недалеко от поселка Майорск оккупационные силы трижды обстреливали позиции наших воинов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Талаковки вооруженные формирования РФ осуществили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а у Луганского – автоматические станковые гранатометы.

В районе Каменки и Павлополя враг несколько раз открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Широкино оккупанты обстреливали позиции наших защитников из стрелкового оружия.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военный из состава ООС получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра, 28 апреля, обстрелов не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела осколочное ранение получил военнослужащий ВСУ.