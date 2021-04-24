На Донбассе оккупанты почти 20 раз открывали огонь и провели дистанционное минирование

За прошедшие сутки, 23 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, а также зафиксировано одно минирование.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. В частности, неподалеку населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы российские оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120-го и 82-го калибров, а возле Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, Песков и Марьинки, а также вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганского и Светлодарска оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Южное враг совершил обстрел из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса.

Возле поселка Новгородское вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Отмечается, что вечерние обстрелы населенных пунктов Южное и Северное велись российскими оккупантами непосредственно из жилых кварталов Горловки.

По состоянию на утро, 24 апреля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потери российско-оккупационных войск за 22 и 23 апреля составили два человека, один – из-за подрыва на НВП, другой – в результате личной неосторожности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области от осколочных ранений скончался житель Волынской области, разведчик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Александр Луцик. 18 мая ему должно было бы исполниться 39 лет.