На Донбассе оккупанты открыли огонь из запрещенного оружия: где было гарячее всего

За прошедшие сутки, 16 апреля, российско-оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Боевых потерь среди воинов Вооруженных сил Украины нет.

Об этом сказано в сводке штаба ООС в Facebook. Отмечается, что оккупанты обстреливают позиции наших войск, чтобы спровоцировать их и обвинить в дальнейшем в нарушении режима тишины.

Наемники РФ открывали огонь из оружия, запрещенного Минскими договоренностям, вблизи Новгородского, Марьинки и Опытного – там они стреляли из минометов 82-го и 120-го калибров, а у Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного, Луганского и Новоалександровки враг использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку от Майорска было зафиксировано применение оккупационными войсками стрелкового оружия, а также они осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

У Песков российские наемники стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Тарамчука и Красногоровки – из противотанковых гранатометов.

В субботу, 17 апреля, враг успел один раз нарушить режим прекращения огня в районе Водяного, открыв огонь из автоматических станковых гранатометов.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – сказано в сообщении.

В своем Telegram-канале офицер украинской армии, полковник Анатолий Штефан проинформировал о двух потерях российско-оккупационных войск за 16 апреля.

"Санитарные (300) – 2 (1 – 4 омсбр 2 АК, не боевой, инсульт, 1 – 2 омсбр 2 АК, не боевой)", – написал Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что к украинской границе стянули более 100 тысяч российских военных.