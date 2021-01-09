На Донбассе оккупанты открыли гранатометный огонь по ВСУ. Карта ударов

Вооруженные формирования России на Донбассе открыли огонь в сторону позиций украинских военнослужащих.

В субботу, 9 января, враг трижды нарушил режим тишины, сообщается на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Оккупанты применили автоматические и станковые противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы возле Луганского.

Также обстрелы зафиксированы в районе оперативно-тактической группировки "Восток". Террористы открывали огонь вблизи Водяного из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации сообщила о нарушении представителям ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января террористы девять раз нарушили режим прекращения огня. Воины ООС ударили в ответ.