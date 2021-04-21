На Донбассе оккупанты обстреляли ВСУ из гранатометов и минометов – штаб ООС

За прошедшие сутки, 20 апреля, российско-оккупационные войска 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь среди ВСУ нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. В частности, недалеко от поселка Южное противник открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра. В пригороде Старогнатовки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Золотое-4 и Водяное российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

С начала суток, 21 апреля, враг трижды нарушил режим прекращения огня. В частности, вблизи населенных пунктов Пески и Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщил в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим, потери врага за 20 апреля составили 3 человека:

Безвозвратные (200) – 2 (3 омсбр 1 АК, не боевое, в результате неосторожного обращения с взрывчатыми веществами)

Санитарные (300) – 1 (4 омсбр 2 АК, не боевое, неосторожное обращение с оружием)

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Донбассе минируют жилые районы и инфраструктурные объекты российскими боеприпасами, запрещенными международным правом.