ВСУ показали последствия вражеских обстрелов мирного поселка на Донбассе. Видео

На Донбассе в субботу, 17 апреля, российско-оккупационные войска ударили с оружия, обстреляв мирный населенный пункт.

Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал "Новини Збройних сил". Один из роликов снимала жительница поселка Зайцево Донецкой области во время обстрела. На записи слышно звуки взрывов (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На втором видео, снятом украинскими военными, запечатлены последствия – в одном из дворов в Зайцево вечером 17 апреля взорвался боеприпас.

Местная жительница рассказала, что она сама и ее муж спрятались в подвале и так переждали обстрел.

Осколки повредили забор частного дома, а доски и фрагменты ограждения разлетелись по всему двору.

Подчеркивается, что рядом с домами не расположены никакие военные объекты.

Отметим, что 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ также сообщала об этой провокации вооруженных формирований России. Военные уточнили, что противник обстрелял жилой сектор на Донбассе из 120-мм минометов.

Видео обстрелов российско-оккупационных войск:

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