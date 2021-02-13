На Донбассе обстреляли украинские позиции: боец ВСУ получил ранения при взрыве

За минувшие сутки, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий ВСУ получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом говорится в сводке ООС. Против украинских защитников противник применял гранатометы и выстрелы с беспилотника.

Украинский военный подорвался на неизвестном устройстве около Павлополя. Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.

В районе ответственности ОТГ "Север", российско-оккупационные войска дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций ОС недалеко от населенного пункта Золотое-4.

А вблизи Новолуганского украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник остановили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что на обстрелы со стороны противника украинские воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 13 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, Специальна мониторинговая миссия ОБСЕ с помощью беспилотника зафиксировала на Донбассе десятки "Градов" и танков вооруженных формирований России и ее наемников, а также другую технику.