На Донбассе обнаружили запрещенное российское вооружение. Фото
На территории населенных пунктов Луганской области, где ранее располагались незаконные вооруженные формирования РФ, обнаружено запрещенное международными договорами российское вооружение.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Луганщины. Речь идет о противопехотных фугасных и осколочных минах (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Вооружение обнаружили в Трехизбенке, Крымском, Катериновке и Новотошковском.
"Боеприпасы российского производства – три боевые противопехотные фугасные мины нажимного действия ПМН-2 и фрагмент противопехотной осколочной мины ПОМ-2", – уточнили в прокуратуре.
В ведомстве пояснили, что данных боеприпасов нет на вооружении Вооруженных сил Украины, они применяются представителями незаконных вооруженных формирования оккупационной российской администрации для запугивания местного населения и вооруженной агрессии против Украины.
"Из-за своих конструктивных характеристик они запрещены международными договорами, в частности, ратифицированной Украиной Оттавской конвенцией и Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства, передачу противопехотных мин и об их уничтожении", – сказано в сообщении.
Сведения о находке приобщены к материалам уголовного производства по части 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК, а сами мины обезврежены.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе обнаружили беспилотник, принадлежащий Федеральной службе безопасности России.