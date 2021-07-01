На Донбассе обнаружили тайники боевиков с оружием и взрывчаткой. Фото

На территории заброшенного детского лагеря в Старобельском районе Северодонецка Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили потаенный склад оружия. По предварительным данным склад был оборудован летом в 2014 году в разгар противостояния пророссийским боевикам и принадлежит именно им.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Незаконного владельца боевого арсенала уже задержали и предъявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Так, по сообщению правоохранителей, склад принадлежал представителю террористических группировок "ЛНР" и состоял из:

6,5 кг тротила;

ручную осколочную гранату и запал к ней;

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гранатометного выстрела ВОГ-25;

патронов для стрелкового оружия.

Кроме того здесь же была обнаружена противопехотная граната российского производства.

На месте провели обыск и изъятие боевой техники сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с подразделениями Национальной полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила военных из ВСУ, которые организовали продажу оружия из зоны ООС.