На Донбассе нашли тайник с тротилом, гранатами и более 2000 патронов. Фото

Правоохранители нашли тайник с военными средствами поражения в заброшенном здании в одном из населенных пунктов Донецкой области.

Он расположен в 17 километрах от линии разграничения. Оперативную информацию о возможном места нахождения тайника пограничники получили заранее, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Из тайника изъято 800 граммов тротила, более 2000 патронов калибра 5,45 мм, 101 патрон калибра 7,62 мм и 80 патронов – 12,7 мм. Также три гранаты Ф-1, граната РГД-5, два выстрела от РПГ-7 и две тротиловые шашки общим весом 600 граммов. Обнаруженные опасные предметы изъяты взрывотехническим подразделением ГСЧС.

По данному факту в Покровское районное управление Национальной полиции направили уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена по ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, войска Российской Федерации открыли огонь по Вооруженным силам Украины и ранили украинского защитника. Он находится в тяжелом состоянии.