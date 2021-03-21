На Донбассе нашли объекты с техникой и наемниками РФ. Кадры со спутника

Минимум на двух объектах неподконтрольной части Донецкой области вооруженные формирования РФ и ее наемники концентрируют технику и личный состав. Речь идет о городах Горловка и Моспино.

Об этом радио "Донбас.Реалии" сообщили источники в военизированных структурах оккупационной администрации, при этом информацию подтвердили и в одном из разведывательных подразделений, которое работает в зоне ООС. Указанные объекты можно увидеть на спутниковых снимках (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в Горловке российские гибридные силы размещают технику на территории завода "Эластомер" (выделено красным). Расстояние до линии разграничения там составляет не больше 9 километров.

"Территория завода достаточно большая, на ней расположены цеха, в которых можно разместить технику и личный состав. Их масштабы можно оценить по видео. Водитель подъезжает к заводу со стороны улицы Микояна и некоторое время едет вдоль него по улице Можайского", – говорится в сообщении.

Второй объект – бывший аэродром "ДОСААФ", расположенный неподалеку от Моспино к юго-востоку от Донецка. Отмечается, что там техника вооруженных формирований сохраняется с первой половины марта 2021 года. Информацию о времени, когда объект стал использоваться под базирование российских гибридных сил, украинские разведчики не подтвердили, но говорят, что ее присутствие здесь фиксировалась и ранее.

К Донецку от этого места примерно 12 километров. До войны аэродром использовался для прыжков с парашютом. На видео ниже хорошо видны его очертания.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор проекта StopFake Руслан Дейниченко заявил, что Россия активизировала свою пропагандистскую кампанию, в рамках которой распространяется информация о якобы подготовке наступления Украины на Донбассе.