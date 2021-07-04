На Донбассе наемники РФ открывали огонь по ВСУ из минометов и гранатометов – штаб ООС

За прошедшие сутки, 3 июля, в зоне проведения Операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 14 раз нарушали режим прекращения огня. Враг стрелял по позициям Вооруженных сил Украины из минометов и гранатометов.

Украинские защитники открывали огонь, сообщили на странице штаба ООС в Facebook. Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет.

У Невельского вооруженные формирования РФ открывали огонь из минометов 120-го калибра, а вблизи Чермалыка – со станковых противотанковых гранатометов. В районе Опытного наемники обстреляли украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Золотого-4 оккупанты использовали станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а у Новотошковского – еще и стрелковое оружие.

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В направлении Светлодарска враг открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Песков российско-оккупационные войска стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Обстрелы из гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов было зафиксированы также вблизи Водяного, Катериновки и Авдеевки.

За минувшие сутки оккупанты потеряли двух человек. Офицер украинской армии, полковник Анатолий Штефан сообщил, что потери были не боевые, захватчики умерли из-за ухудшения состояния здоровья.

По состоянию на 7:00 воскресенья, 4 июля, наемники РФ успели трижды нарушить режим тишины. Враг вел обстрелы из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия возле Авдеевки и Водяного.

"Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными", – добавили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне война в Донбассе унесла жизни двух защитников Украины. Посмотреть фото Героев и почитать их истории можно по ссылке.