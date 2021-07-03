На Донбассе наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из тяжелого вооружения

За прошедшие сутки, 2 июля, в зоне проведения Операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 19 раз нарушали режим прекращения огня. Враг стрелял по позициям Вооруженных сил Украины из минометов и гранатометов.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, сообщили на странице штаба ООС в Facebook. Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет.

Возле Золотого-4 наемники применили минометы 82-го калибра, а вблизи Гнутово – 120-го калибра. В районе Авдеевки враг вел обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Песков оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а возле Старогнатовки – из артиллерийских систем и вооружения БМП-1. В направлении Светлодарска они стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Возле Красногоровки зафиксированы вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а возле Каменки – еще и из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, российские наемники дважды осуществили обстрел гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки, а на Луганщине они применили беспилотник.

За субботу, 3 июля, враг успел трижды нарушили режим тишины, обстреляв позиции ВСУ возле Невельского из минометов 120-го калибра.

"Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", – добавили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону о том, что переговорный процесс по Донбассу якобы блокируется украинской стороной.