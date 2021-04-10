На Донбассе наемники РФ обстреляли позиции ВСУ и ранили защитника Украины

Российско-оккупационные войска в течение суток 9 апреля семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из запрещенного оружия они шесть раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2. Потерь среди украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил нет, один воин получил ранения.

Кроме того, за субботу, 10 апреля, враг успел один раз нарушить режим тишины, открыв огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов вблизи Майорского. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники стреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия у Водяного и Песков. Вблизи Старогнатовки оккупанты обстреляли позиции ВСУ по автоматических станковых гранатометов.

В районе оперативно-тактической группировки "Север" захватчики применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы у Луганского. Вооруженные формирования РФ также осуществили дистанционное минирование в направлении Зайцево из ручных противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение. Его оперативно госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинской разведки Россия продолжает укреплять позиции на Донбассе, проводит обучение наемников и запугивает жителей "Л/ДНР" обострением ситуации на фронте со стороны Украины.