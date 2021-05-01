На Донбассе наемники РФ обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского воина

За прошедшие сутки, 30 апреля, российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, а в субботу, 1 мая, ранили воина Вооруженных сил Украины.

Об этом сказано в сводке штаба ООС в Facebook. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницу, состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное. Потерь среди наших военнослужащих нет.

В пятницу враг обстреливал позиции ВСУ из запрещенного Минскими договоренностями оружия. В частности вблизи Красногоровки наемники РФ открыли огонь из минометов 120-го калибра, а неподалеку Песков – дважды стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки раздавались выстрелы из автоматических станковых гранатометов, а в районе Широкино – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 1 мая противник уже дважды нарушил режим тишины, открыв неподалеку Новгородского огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и применив вблизи Водяного беспилотник для сброса гранат ВОГ-17 на украинские позиции.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – добавили в штабе.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона сообщила специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, миссия США при ОБСЕ не поверила заявлению России об отводе войск, в Штатах отметили, что они будут пристально следить за ситуацией и поддерживать контакт с Украиной и другими партнерами, в частности с НАТО.