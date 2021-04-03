На Донбассе наемники РФ блокировали работу миссии ОБСЕ из-за учений

На Донбассе российские наемники не пропускали на блокпостах представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Аргументировали они это тем, что на некоторых участках якобы проводят военные учения.

Об сообщается в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине за пятницу, 2 апреля. Враг продолжает ограничивать свободу перемещения наблюдателей.

Всего за последнее время было зафиксировано четыре случая недопуска миссии со стороны незаконных вооруженных формирований. Каждый раз они ссылались на проведение учений в этом районе или разминирование.

На блокпостах возле Новоазовска в 102 км к юго-востоку от Донецка двое вооруженных наемника отказали патрулю СММ в проезде на юго-запад. При этом гражданские автомобили пересекали данный пункт в обоих направлениях.

На блокпосте оккупантов возле села Новая Марьевка в 64 км к югу от Донецка наблюдателей не пропустили там, где гражданскому транспорту также было позволено двигаться в обоих направлениях.

Возле Безыменного в 100 км к югу от Донецка четверо вооруженных наемников не дали ОБСЕ проехать на запад, для большинства других авто проезд также был закрыт.

На блокпосте неподалеку от села Староласпа в 51 км к югу от Донецка патруль Миссии не пропустили на юго-запад, объяснив отказ проведением инженерных работ и разминирования в этом районе. Гражданские же автомобили проезжали свободно.

Кроме того, вооруженные формирования РФ снова мешали работе беспилотников ОБСЕ, блокируя сигнал GPS. Такие случаи были зафиксированы возле Макеевки, Ясиноватой, Зари и Яковлевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России в течение прошлых суток 2 апреля 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.