Путин изменил тактику на Донбассе и хочет ударить по имиджу Зеленского, – Жданов

Война на Донбассе перешла в фазу "минно-позиционной", террористы "Л/ДНР" могут минировать позиции вблизи размещения бойцов ВСУ. Но агрессор не может развязать полномасштабные боевые действия, главная цель Кремля – ударить по имиджу украинской власти.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. "Начнется минно-позиционная война. Мы ее уже ощущаем. Они (российско-оккупационные войска, – Ред.) уже забрасывают мины, устанавливают возле наших позиций. Они спокойно могут подойти к нашим окопам и поставить мины прямо на выходе", – заявил он.

По оценкам эксперта, сейчас Россия не может пойти на полномасштабное наступление в Украине по ряду объективных причин, в том числе экономических и политических. Но у Кремля "в очередной раз кончается терпение".

По его мнению, на Донбассе начался период конфронтации, цель которого – ударить по имиджу действующей власти и лично президента Украины Владимира Зеленского.

"Они включают свой самый действенный рычаг – огневое поражение наших граждан и военнослужащих. Будет очередное "молотилово". Там уже и сейчас каша не самая лучшая. Это бьет по имиджу Зеленского, и Путин этим пользуется", – сказал Жданов.

Как писал OBOZREVATEL, в Кремле отреагировали на публикации в своих же СМИ о возможности удара России по Украине в случае эскалации конфликта на Донбассе. Там призвали ориентироваться на официальные заявления.