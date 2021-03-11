На Донбассе провели одну из самых масштабных контрдиверсионных операций: задержаны пособники террористов. Фото

Военные в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе провели одни из самых масштабных контрдиверсионных мероприятий. Во время отработки были задержаны пособники вооруженных формирований РФ.

Операция прошла у населенных пунктов Золотое и Екатериновка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на странице в Facebook.

Украинские военные:

осмотрели потенциально опасные участки с помощью служебных собак и беспилотных летательных средств (дронов);

проверили транспортные средства на факт перевозки в них опасных предметов и веществ;

выявили и задержали пособников террористов ОРДЛО.

В операции было задействовано новую бронетехнику, служебных собак и беспилотные летающие приборы, указали в МВД.

Мероприятия совместно выполнили военнослужащие подразделений специального назначения Национальной гвардии, сотрудники Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Воздушных сил ВСУ, Службы безопасности и Государственной фискальной службы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

украинская разведка выяснила, что российские террористы "Л/ДНР" все чаще стали прибегать к ночным обстрелам позиций ВСУ, пытаясь нанести защитникам потери и спровоцировать их на открытие огня.