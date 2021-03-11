На Донбассе провели одну из самых масштабных контрдиверсионных операций: задержаны пособники террористов. Фото
Военные в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе провели одни из самых масштабных контрдиверсионных мероприятий. Во время отработки были задержаны пособники вооруженных формирований РФ.
Операция прошла у населенных пунктов Золотое и Екатериновка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на странице в Facebook.
Украинские военные:
осмотрели потенциально опасные участки с помощью служебных собак и беспилотных летательных средств (дронов);
проверили транспортные средства на факт перевозки в них опасных предметов и веществ;
выявили и задержали пособников террористов ОРДЛО.
В операции было задействовано новую бронетехнику, служебных собак и беспилотные летающие приборы, указали в МВД.
Мероприятия совместно выполнили военнослужащие подразделений специального назначения Национальной гвардии, сотрудники Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Воздушных сил ВСУ, Службы безопасности и Государственной фискальной службы.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
украинская разведка выяснила, что российские террористы "Л/ДНР" все чаще стали прибегать к ночным обстрелам позиций ВСУ, пытаясь нанести защитникам потери и спровоцировать их на открытие огня.
Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш считает, что в действиях террористов "Л/ДНР" на Донбассе, предварительно, нет мер сугубо наступательного характера, но вероятно, что незаконные вооруженные формирования готовят провокацию, чтобы ввести в ОРДЛО "российских миротворцев".
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подготовленный Украиной и ее западными партнерами план мирного урегулирования ситуации на Донбассе готов и ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.