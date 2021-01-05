На Донбассе мужчине, защитившему трехлетнюю дочь от "маньяка", грозит тюрьма

В Мариуполе Донецкой области накануне Нового года предъявили подозрение 37-летнему мужчине, который защищал жену и дочку от мужа прокурорши. В результате жесткого конфликта оказалось трое пострадавших, среди них – трехлетняя девочка. Теперь ее отцу грозит несколько лет лишения свободы. Чтобы добиться справедливости, мужчина дошел даже до генпрокурора – однако это не помогло.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Семья Симаковых живет в Мариуполе. Андрей – начальник отдела в энергетической компании. Его жена Настя находится в декретном отпуске – пара воспитывает трехлетнюю дочку.

Августовским вечером муж с женой и с маленькой Полиной отправились в парковую зону на смотровую площадку.

"Это была пятница, хорошая погода, и мы решили устроить семейный пикник. Купили пиццу, набрали напитков – Pepsi, сок и безалкогольное пиво. Пришли на смотровую площадку и втроем сели на лавку. С моей стороны до края оставалось каких-то 15 сантиметров, и тут подходит мужчина и буквально втискивается рядом со мной", – рассказал Андрей Симаков.

По его словам, они с женой удивленно переглянулись, сначала даже подумали: может человеку плохо стало? Тот продолжал сидеть, как ни в чем ни бывало.

"Через несколько минут я иронично спросил: "Мы вам не мешаем?", он в ответ: "Нет, не мешаете". Тогда я спросил, в курсе ли он карантина из-за коронавируса и что нужно соблюдать дистанцию, а мужчина произнес: "Да, слышал, с*еби отсюда". У нас с женой глаза на лоб полезли. Настя ему сделала замечание: мол, что вы себе позволяете, еще и в присутствии маленького ребенка. Конечно, и я подключился, а тот начал оскорблять, потом орать: "Я тебя убью, чм*шник, отвали от меня!" – добавил глава семейства.

И Андрей, и Настя подумали, что с мужчиной что-то не то.

"Ему лет под 40, лысоватый, худощавый. Честно, наше с женой субъективное мнение – выглядел как маньяк, который в парках к людям пристает. Неадекватное поведение и просто безумный взгляд. Может был под наркотиками – не знаю, но запаха алкоголя точно не было", – описал незнакомца Симаков.

Муж с женой и ребенком поднялись и отошли где-то на метр. На лавке осталась коробка с пиццей, под ней – пакет с напитками (Pepsi, сок и безалкогольное пиво Kronenbourg в стекле).

"Перепалка продолжалась. Я, конечно, завелся на оскорбления в адрес всех нас, дочка испугалась – стоит, глаза просто квадратные… И тут подошли наши знакомые, семейная пара, тоже сделали замечание мужчине. Он им также грубо ответил. Но когда я спросил его, не извращенец ли он, что так близко ко мне подсел, тот схватил пакет с напитками и бросил его в направлении нашей дочки", – рассказал Андрей.

А дальше, по его словам, все происходило как в замедленной съемке: пакет с бутылками летел на голову 3-летней Полинки.

"Я успел подумать – только бы не на Польку! Бутылки разбились прямо у ее ног. Понимаете, если бы эти пять килограммов упали на ее голову…Это же маленький ребенок! В итоге осколки отлетели и впились в ножки дочки. Поля – сразу в слезы, жена бросилась к ней", – поделился Андрей Симаков.

В этот момент "агрессор" двинулся к женщине с ребенком, а Андрей "вклинился" между ними – перекрыл путь. После этого, по словам главы семейства, тот мужчина полез драться.

"Он ударил меня по лицу, я отмахнулся, затем мы схватились, упали и покатились по склону. Помню, как я кричал ему, что тот чуть не убил моего ребенка… До сих пор крик Полины в ушах. Потом нас растянули, я пошел к жене с дочкой. Полька была очень перепуганной, все спрашивала: "Папа, он не подойдет больше? Ничего не будет?" Любому нормальному отцу это как ножом по сердцу", – говорит Андрей.

В полицию позвонили оба мужчины. Потом до глубокой ночи – показания в полиции, экспертизы...

У отца с дочерью по результатам судмедэкспертизы – легкие телесные повреждения. У Симакова в результате драки – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы, у дочки – иссеченная осколками ножка. "Агрессор" получил повреждения средней тяжести (перелом скулы).

А дальше стало еще "веселее". По словам Андрея, выяснилось, что у его "оппонента" Романа Ч. жена – прокурор ювенальной юстиции прокуратуры Донецкой области.

"Нам в полиции тогда сразу сказали: "Будьте осторожны, потому что с той стороны давят". Полиция открыла три производства: мое заявление и жены – два, заявление того человека – третье. Он пролежал в больнице 21 один день, и "получились" повреждения средней тяжести. Нам заменили следователя, которая откровенно говорила: "Я не вижу причины предъявлять вам подозрение". А вот другая "довела до конца", – рассказал Симаков.

По его мнению, чувствовалась предвзятость.

"Следователь посчитала, что я "нашел повод избить человека". Понимаете? Но я отец и законопослушный гражданин, моей семье грозила опасность и я вмешался. Я имел полное право защитить жену и дочку от агрессивного человека. Далее, у меня межпозвоночная грыжа, я весь год ездил по всей Украине, по врачам. Есть медицинские заключения о необходимости оперативного вмешательства. Плюс ко всему – спортом заниматься категорически нельзя. Стал бы я в таком состоянии искать "развлечений" и лезть в драку?!" – поделился мужчина.

Также, по словам Андрея, после вызова полиции он прошел освидетельствование на алкоголь и наркотики – все чисто.

Симаков говорит, что на его ходатайства (о дополнительных экспертизах) получил отказ, а в деле появились странные свидетели, которых на месте конфликта никто якобы не видел.

"Среди них киевский адвокат и даже начальник райотдела полиции", – рассказал Андрей.

Симаков говорит, что впервые в жизни попал в такую ситуацию и, конечно, не ожидал, что дело примет такой поворот. В поисках справедливости обращался даже в Офис генпрокурора, но получил отписку.

В конце декабря Андрею Симакову предъявили подозрение по ч.1. ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Мужчине, защитившему дочь и жену, грозит до трех лет лишения свободы.

Адвокат Александр Киор в комментарии OBOZREVATEL добавил, что расследование по заявлениям Симакова и его жены движется почему-то не так активно. Что касается переданного в суд дела, то его рассмотрение, по мнению адвоката, затянется на годы, потому лучшим вариантом для сторон было бы примирение.

P.S. Получить комментарий другой стороны журналистам OBOZREVATEL не удалось. Адвокат Виктор Басивский связался со своим клиентом, но "Роман Викторович не одобрил".