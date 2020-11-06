На Донбассе ликвидирован террорист "Марик" из базы "Миротворца". Фото

На Донбассе ликвидировали еще одного террориста "ДНР" – 33-летнего комбата Андрея Панькина по прозвищу "Марик".

Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, отметив, что предатель давно числился в базе сайта "Миротворец" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Панькин Андрей Андреевич "Марик" погиб 05-06.11.20 (обстоятельства требуют уточнения). 11 ОМСП 1 АК РОА, груз 200", – написал он.

По данным "Миротворца", Панькин родился 21 октября 1987 года в Мариуполе. После оккупации Россией территорий Донбасса он пристал к незаконным вооруженным формированиям. В частности, служил в бригаде "Восток", был командиром стрелкового батальона 11-го полка.

В мае 2015 года боевик получил слепое осколочное ранение левого плеча, был госпитализирован в травмпункт. Весной того же года предатель был награжден медалью "ДНР", в сети опубликована соответствующая видеозапись.

Как сообщал OBOZREVATEL, в африканской республике Ангола погиб генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации Василий Кравцов, который принимал участие в оккупации Донбасса и Крыма.