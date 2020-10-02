На Донбассе ликвидированы террористы "Гавр" и "Джокер". Фото

На Донбассе ликвидировали очередных двух террористов "Л/ДНР" – Игоря Говоруху по прозвищу "Гавр" и Романа "Джокера" Острикова.

Об этом в Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Первый из двух предателей давно числился в базе сайта "Миротворец" (чтобы посмотреть фото, досролльте новость до конца).

"Игорь Говоруха "Гавр", Роман Остриков "Джокер" пошли на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей", – отметил военный ВСУ.

Известно, что Говоруха Игорь Валерьевич родился 30 марта 1976-го в городе Брянка Луганской области. По данным "Миротворца", боевик незаконного вооруженного формирования также ранее находился в местах лишения свободы.

Об Острикове известно, что он был ликвидирован 8 сентября 2020 года. При этом Штефан уточнил, что террористы "Гавр" и "Джокер" умерли не от боевого ранения, обстоятельства их смерти на Донбассе требуют уточнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября на Донбассе в результате обстрела террористами позиций ВСУ возле Зайцево получил ранение один украинский военный. По данным Оперативно-тактической группировки "Север", оккупанты открыли огонь из гранатомета.