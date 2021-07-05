На Донбассе из-за обстрелов российских оккупантов погиб один военный и трое ранены

На Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России 5 июля погиб один украинский военнослужащий. Еще трое получили ранения.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Оккупанты нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Пострадавших срочно эвакуировали в медицинское учреждение. Командование также выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Информация о нарушениях террористов предоставлена представителям миссии ОБСЕ.

На месте работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

В то же время на протяжение 5 июля зафиксировано три обстрела в зоне проведения Операции объединенных сил. Враг открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка, Золотое-4.

Противник применял крупнокалиберные пулеметы, 82-мм минометы, станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

В свою очередь украинская делегация в Трехсторонней контактной группе намерена начать заседание 6 июля с темы обстрелов и гибели украинских военных на Донбассе. В частности, там отметили, что за несколько дней участились случаи грубых нарушений со стороны оккупантов режима "тишины". Самым опасным районом названа Авдеевка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля на Донбассе из-за обстрелов российских наемников погиб капитан Юрий Письменный с позывным "Феофан", который был начальником медпункта механизированного батальона 93-й ОМБр "Холодный яр" ВСУ. В тот день противник пять раз нарушил режим прекращения огня.