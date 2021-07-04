На Донбассе из-за обстрелов российских наемников погиб боец ВСУ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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На Донбассе из-за обстрелов российских наемников погиб боец ВСУ

Вооруженные формирования России на Донбассе 4 июля обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеского огня погиб украинский защитник.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Бойцы Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь по противнику (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Обстрелы в районе Водяного и Авдеевки.

Всего оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня. Они применили гранатометы разных систем, автоматические станковые и противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

Обстрелы велись по позициям ВСУ в районе Водяного, Авдеевки, Березового и Мирного.

Обстрелы в районе Мирного.

"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование ООС выражает соболезнование родным и близким погибшего", – сказано в сообщении.

Данные о нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона передала представителям миссии ОБСЕ.

Обстрелы в районе Березового.
Пост ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне на Донбассе в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли двое украинских военнослужащих. Это Владимир Белов и Андрей Гонарь. Подробнее о них читайте в нашем материале.

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