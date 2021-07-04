На Донбассе из-за обстрелов российских наемников погиб боец ВСУ

Вооруженные формирования России на Донбассе 4 июля обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеского огня погиб украинский защитник.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Бойцы Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь по противнику (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Всего оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня. Они применили гранатометы разных систем, автоматические станковые и противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

Обстрелы велись по позициям ВСУ в районе Водяного, Авдеевки, Березового и Мирного.

"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование ООС выражает соболезнование родным и близким погибшего", – сказано в сообщении.

Данные о нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона передала представителям миссии ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне на Донбассе в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли двое украинских военнослужащих. Это Владимир Белов и Андрей Гонарь. Подробнее о них читайте в нашем материале.