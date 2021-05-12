На Донбассе грузовик с наемниками "ДНР" подорвался на их мине

Грузовик УАЗ-452 с российскими террористами "ДНР" подорвался на Донбассе. Он наехал на мину, которую установили сами оккупанты.

Об инциденте сообщила пресс-служба 10 горно-штурмовой бригады в Facebook. Он произошел около 13:00 11 мая. Защитники отметили, что боевики, ехавшие в машине, вероятно были нетрезвыми.

"У поселка Бетманово (бывший Красный Партизан), что на оккупированной части Донбасса, представители российско-оккупационных войск, скорее всего находясь в пьяном угаре по случаю празднования очередного дня "недореспублики", передвигаясь на автомобиле УАЗ-452, наехали на свою же противотанковую мину ТМ-62. В результате мощного взрыва УАЗ уничтожен", – написали украинские воины.

По их данным, водитель вражеского грузовика погиб. Сколько еще человек были с ним в автомобиле и что кроме них УАЗ перевозил, устанавливается.

"Ждем очередных бессмысленных обвинений ВСУ с целью скрыть собственную несостоятельность и отсутствие контроля за личным составом горе-командирами "нарядной милиции" мнимой "республики", – подчеркнули военные, отметив, что украинская армия уверенно придерживается режима прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине апреля на Донбассе двое пьяных наемников из состава российско-оккупационных войск подорвались на собственном минном поле. В результате оба потеряли конечности.