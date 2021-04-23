Разведка: на Донбассе готовятся провокации к Пасхе, в частности – теракт в церкви

Российско-оккупационные войска на Донбассе готовят ряд провокаций к Пасхе с использованием вооружения и маскировки подразделений Вооруженных сил Украины.

Как сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook, об этом стало известно украинской разведке от представителей управления 2-го армейского корпуса РФ. Провокации предварительно запланированы на 25 апреля.

В частности, наемникам предписано осуществить террористические акты во время проведения Пасхальной службы в одной из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан.

"Указанное позволит России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Еще одна из таких провокаций должна состояться на Дебальцевском направлении с привлечением членов "Союза Добровольцев Донбасса", которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса.

Они должны разрушить инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций и нанести урон подразделениям этой же бригады, не исключаются также потери среди гражданского населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, главари "Л/ДНР" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне российского флага, опровергнув этим многочисленные заявления Москвы и Владимира Путина о непричастности РФ к войне на Донбассе.