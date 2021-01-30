На Донбассе два воина ВСУ получили ранения
На Донбассе в субботу, 30 января, в результате обстрела террористов получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации Трехсторонней контактной группы.
Уточняется, что российско-оккупационные войска открыли огонь по защитникам Украины в районе населенного пункта Марьинка (Донецкая область) около 13:00.
Украинская сторона СЦКК уведомила о нарушении Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Ей направили специальную ноту в связи с преступлением оккупантов и нарушением режима "тишины".
Напомним, 30 января в больнице скончался украинский защитник Роман Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером в Станично-Луганском районе на Донбассе. У мужчины остались жена и маленький сын.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 января российские оккупанты совершили пять нарушений режима прекращения огня. Под обстрелом ранения получили двое украинских военных.
Известно, что этого дня боевики атаковали позиции защитников страны с беспилотника.
Днем ранее вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ответ на обстрелы противника ВСУ открывали огонь.
21 января от пули вражеского снайпера на востоке погиб морской пехотинец из состава 36 бригады ВСУ Александр Отрепьев.