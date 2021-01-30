На Донбассе два воина ВСУ получили ранения

На Донбассе в субботу, 30 января, в результате обстрела террористов получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

Уточняется, что российско-оккупационные войска открыли огонь по защитникам Украины в районе населенного пункта Марьинка (Донецкая область) около 13:00.

Украинская сторона СЦКК уведомила о нарушении Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Ей направили специальную ноту в связи с преступлением оккупантов и нарушением режима "тишины".

Напомним, 30 января в больнице скончался украинский защитник Роман Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером в Станично-Луганском районе на Донбассе. У мужчины остались жена и маленький сын.

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