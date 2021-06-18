На Донбассе боевики сняли с автобуса беременную: ее обвинили в шпионаже и бросили в СИЗО

В временно оккупированном Донецке боевики поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований задержали беременную Оксану Паршину. Ее буквально сняли с автобуса и отправили в СИЗО, где удерживают больше месяца по "обвинениям" якобы в шпионаже.

Инцидент произошел еще 14 мая на контрольно-пропускном пункте "Мариновка" (неконтролируемый участок украинско-российской границы), когда женщина ехала к сестре. Об этом сообщила Медийная инициатива за права человека в Facebook.

Отмечается, что представителями так называемого министерства госбезопасности ("МГБ") высадили Оксану из автобуса, заявив, что проверят документы и посадят на следующий рейс. Однако этого не произошло – на сутки женщина, которая была на десятой неделе беременности, исчезла. А уже на следующий день ее отвезли в квартиру матери, где устроили обыск.

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В частности, в доме боевики забрали компьютер, на котором, по словам родных Паршиной, на самом деле было "больше пыли, чем информации". Кроме этого, изъяли даже религиозную литературу ее матери.

В медиаинициативе подчеркивают, что ранее Оксана с маленьким ребенком жила возле Донецкого аэропорта. Ее дом был разрушен в 2014-м, позже женщина переехала к маме и сестре, а потом уехала со временно оккупированной территории в Мариуполь.

Близкие Паршиной не знали, где именно ее удерживали после задержания. Сначала им говорили, что это было помещение "МГБ", а затем "изолятор временного содержания". Позже родные узнали, что беременную Оксану задержали на 30 дней "админареста". При этом никто не сказал, получала ли она квалифицированную медицинскую помощь.

После месяца "ареста" женщину так и не отпустили, а родственники принялись искать адвоката – из собственных источников они узнали, что Оксану "обвинили в шпионаже и переводят в СИЗО".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ростове (РФ) к 8 годам колонии приговорили российскую военную Татьяну Кузьменко в деле о госизмене. Женщине "инкриминировали" шпионаж в Крыму в пользу Украины.