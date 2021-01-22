На Донбасс прибыло командование РФ и устроило проверку террористов – разведка

На временно оккупированную территорию Донбасса 17 января прибыли комиссии из представителей командований и штабов Вооруженных сил России.

Их цель – проконтролировать готовность незаконных вооруженных формирований к применению в войне против Украины. О приезде в ОРДЛО кураторов из страны-агрессора стало известно Главному управлению разведки, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Согласно полученной информации, в течение 18-22 января россияне будут проводить в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов неделю боевой и мобилизационной готовности. Мероприятия предусматривают приведение отдельных подразделений в высшие степени боевой готовности.

Кроме того, подчеркнули украинские защитники, на временно неподконтрольной нам части востока сейчас идет ротация российских кадровых офицеров на должностях командного состава. В частности, на должность заступил новоназначенный командир 1 армейского корпуса РФ.

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