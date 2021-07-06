На Донбасс перебросили новую группу военных РФ для подготовки диверсантов – разведка

На оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыла группа российских офицеров-инструкторов. Их цель – подготовить диверсионно-разведывательные подразделения.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны. В ведомстве уточнили, что прибывшие военные входят в состав соединений и частей 8-й армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

Также на оккупированный Донбасс через неконтролируемые участки границы переброшено более 3 тысяч тонн топлива, вооружение и боеприпасы.

В частности, речь идет о беспилотниках, мобильных комплексах связи и радиоконтроля, минометных и противопехотных минах.

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Переброска осуществлялась в течение прошлого месяца – июня.

Ранее в ГУР заявили о присутствии возле границ Украины около 94 тысяч российских военнослужащих. Также там размещено 1 250 танков, 3 200 боевых бронированных машин, 1 700 артиллерийских систем, 600 боевых самолетов и вертолетов, а также 90 кораблей и подводных лодок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в рамках учений "Запад-2021" якобы отрабатывает "варианты возможного захвата" трех городов страны: Киева, Харькова и Одессы.