На Днепропетровщине задержали копа за 'сбор дани' с бизнеса

В Днепропетровской области заместитель начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции вымогал деньги с предпринимателей, собирая "дань".

Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Дань", "ежемесячная доля", "крышевание" – это совсем не то, чем должны заниматься полицейские… Неважно, занимались люди легальной деятельностью, или откровенно незаконным – бесчестный полицейский требовал с них оплату "дани", – рассказал он.

Клименко добавил, что 36-летний полицейский был задержан на "горячем". В рамках служебного расследования и следствия устанавливается возможный круг сообщников. Задержанный коп уже уволен из органов полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, на Тернопольщине налоговик вымогал у бизнесмена взятку в миллион гривен.