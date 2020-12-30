На Днепропетровщине задержали банду похитителей людей

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины (СБУ) в ходе спецоперации задержала лидеров банды похитителей людей, действовавшую почти год.

Злоумышленники также причастны к другим резонансным преступлениям и запугиванию граждан, сообщила пресс-служба СБУ. По предварительной версии следствия, в состав преступной группировки входило до 15 человек с уголовным прошлым (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Лидеры банды, ранее неоднократно судимые за совершение особо тяжких преступлений, также организовали разветвленную сеть сбыта наркотиков и психотропных веществ в области. Они реализовывали оптовые партии "товара" через личные связи, а также с привлечением наркодилеров.

Ежемесячный оборот запрещенных веществ, предварительно, составлял почти 6 млн гривен.

В составе банды действовало так называемое силовое крыло для борьбы с "конкурентами". Его участники применяли к потерпевшим психологическое давление и угрожали им физической расправой. Также, по предварительным данным, они причастны к похищению людей.

Во время обысков по месту жительства фигурантов силовики обнаружили оружие, гранаты, наркотики и деньги, полученные преступным путем.

Шесть организаторов и активных участников преступной группировки задержали, им сообщено о подозрениях по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

Пресс-служба СБУ также сообщила, что в рамках следствия проверяется информация о причастности к деятельности банды правоохранителей.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что прокуратура Киева сообщила о подозрении в совершении квартирной кражи 5 задержанным лицам, 2 из которых были действующими сотрудниками полиции.

По информации прокуроров, в мае 2020 году они организовали и совершили проникновение со взломом в квартиру жителя столицы, откуда похитили $13 тыс. Деньги поделили между собой.