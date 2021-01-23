На Днепропетровщине вспыхнуло общежитие. Фото и видео с места ЧП

В субботу, 23 января, в Павлограде Днепропетровской области произошел пожар в общежитии на улице Заводской.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе, результате возгорания пострадали три человека.

"Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в комнате, расположенной на третьем этаже 5-этажного здания. Из-за сильного задымления, пожарные сразу начали выводить жителей. С помощью автолестницы, с 4-го этажа были спасены 3 человека, из них 1 ребенок", – говорится в сообщении.

В результате пожара пострадали 3 человека, которых госпитализированы в Павлоградскую больницу интенсивного лечения.

Как пишет Павлоград.dp.ua, загорелась нежилая квартира, в которой жильцы хранили ненужные вещи. Якобы ребенок играл со спичками, что и привело к пожару. Эта комната выгорела полностью, остальные пострадали от воды при тушении.

"Говорят, что 6-летний мальчик поджег спичками. Играл. Это уже не первый случай, как говорят соседи с третьего этажа. Мама – алкашка, дети грязные вечно", – рассказала жительница общежития.

Отмечается, что на несколько дней здание останется без электричества. Социальные службы планировали расселить жильцов квартир, пострадавших от воды, но они отказались от помощи, решив остаться дома или найти временный приют у родных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 21 января произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых.