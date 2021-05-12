На Днепропетровщине ветеранам раздали медали от Путина. Фото и видео

Ветеранам Второй мировой войны в Днепропетровской области раздали медали от имени президента России Владимира Путина. Служба безопасности Украины занялась проверкой.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Одному из них вручили сразу 15 медалей с удостоверениями, однако часть из них – с незаполненными бланками. При этом на документе стоит печать Харьковской областной организации ветеранов и подпись его руководителя (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

95-летний Сергей Кузнецов заявил, что в октябре 2020 года в нему пришли люди и передали награды якобы "от президента Украины". Мужчина почти не видит, поэтому был уверен, что награды украинские.

Кто именно их привез, мужчина не знает. Он отметил, что два человека забежали на несколько минут.

Мэр Зеленодольска Дмитрий Невеселый уточнил, что такие же медали обнаружили и у других ветеранов.

СБУ начала проверку информации и устанавливает личности тех, кто причастен к распространению.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс встретился с участником боевых действий времен Второй мировой войны.