На Днепропетровщине ВАЗ столкнулся с микроавтобусом, два человека погибли на месте. Фото

В Днепропетровской области автомобиль ВАЗ столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате ДТП два человека погибли, еще восемь – получили телесные повреждения.

Авария произошла сегодня, 21 июня, утром в пгт Покровск Никопольского района. Об этом рассказали на странице полиции Днепропетровской области в Facebook.

24-летний водитель автомобиля ВАЗ выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinter.

Видео дня

Двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Шесть пассажиров Mercedes, водитель и пассажирка ВАЗ – травмированы.

Водителz автомобиля ВАЗ задержали по статье 208 УПК Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, недавно в Днепре легковой автомобиль врезался в грузовик. Его водитель решил обогнать две машины, но не успел вернуться в свою полосу и попал в ДТП. Мужчина погиб на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошла авария возле ВДНХ. На проспекте Академика Глушкова столкнулись Skoda и Peugeot. Первый автомобиль от удара отбросило в МАФ, а вторая машина осталась посреди дороги.