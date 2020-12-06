На Днепропетровщине в доме обрушился потолок: спасатели достали из-под завалов ребенка

Спасатели Кривого Рога после обвала потолка в частном жилом доме достали из-под завалов 12-летнюю девочку.

Событие произошло 6 декабря на улице Теплой Центрально-городского района города, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На ликвидации последствий работало отделение 10 государственной пожарно-спасательной части 3 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На месте вызова спасатели установили, что, вероятно из-за аварийного состояния, на кухне одноэтажного дома обвалился потолок на площади 15 кв.м.

Из-под завалов специалисты ГСЧС достали девочку 2008 года рождения. Ее сразу осмотрели врачи. Серьезных травм у нее не обнаружили, поэтому госпитализация не понадобилась.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в городе Марганец Днепропетровской области вечером 28 ноября из-за пожара погибли дети одного и четырех лет.

Трагедия произошла в квартире 5-этажного жилого дома на улице Перспективной. Об этомсообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.