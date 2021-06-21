На Днепропетровщине учитель изнасиловал девушку на выпускном: в полиции предложили им сыграть свадьбу

В Днепропетровской области учитель изнасиловал девушку на школьном выпускном. В полиции пострадавшей предложили сыграть свадьбу с насильником.

Об этом в Facebook написала журналист Алена Вишницкая. Она рассказала, что о произошедшем ей сообщил друг, чью сестру изнасиловали.

"Субботний летний вечер. Друг просит перезвонить – говорит, что вчера (18 июня – Ред.) его сестру изнасиловал на школьном выпускном ее учитель... Она (пострадавшая – Ред.) подала заявление и прошла ряд процедур для фиксации преступления... Местные менты предложили девочке сыграть с насильником свадьбу", – писала журналист.

Видео дня

Вишницкая добавила, что для девушки ищут психотерапевта и адвоката, который будет заниматься этим делом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Никополе на Днепропетровщине 19 июня нашли мертвой 15-летнюю девочку, которую разыскивали несколько суток.