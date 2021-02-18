На Днепропетровщине разоблачили наркодельцов с метамфетамином на 3 млн гривен. Фото и видео

В Кривом Роге на Днепропетровщине полиция задержала членов наркогруппировки, которые ежемесячно сбывали почти 2 тыс. доз метамфетамина, при обысках у злоумышленников изъято имущества на 3 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины. В ее состав входило семь человек, которые наладили работу двух лабораторий по изготовлению наркотика и разветвленную сеть его сбыта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Организовал наркобизнес 41-летний житель Кривого Года. Сбывали наркотик среди жителей города, Днепропетровской области, а также Кропивницкого.

В Кривом Роге работали две лаборатории: одна в квартире фигуранта в Покровском районе, вторая – в гараже в Саксаганском районе.

Между членами группировки были четко распределены роли: координация работы, контроль за технологическим процессом изготовления, приобретение компонентов и сбыт психотропных мелкими и оптовыми партиями.

Распространяли метамфетамин с помощью системы "закладок", "из рук в руки" и через наркодилеров. Один грамм "товара" стоил 1,5 тыс. гривен. Расчеты велись как наличными, так и в безналичной форме.

Ежемесячная прибыль злоумышленников составляла более 3 млн гривен.

16 февраля полицейские при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали организатора и одного из участников группировки и прекратили деятельность нарколабораторий.

По результатам проведения 30 санкционированных обысков правоохранители изъяли готового к продаже метамфетамина на 600 тыс. гривен, лабораторное оборудование, сырье для его изготовления, 200 банковских карточек, 30 мобильных телефонов, автомобили злоумышленников, оружие и деньги в разной валюте. Всего изъято имущества на 3 млн гривен.

За изготовление и сбыт наркотиков злоумышленникам может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Деятельность преступной группы и местоположение нарколабораторий разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи Главного следственного управления Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, уточнили в сообщении.

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