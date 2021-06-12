На Днепропетровщине мать избила 3-летнюю дочь: ребенка спасают медики
В селе Шульговка на Днепропетровщине 3-летняя девочка была экстренно госпитализирована в областную больницу после того, как ее жестоко избила мать. Врачи провели ребенку операцию с трепанацией черепа.
Об этом сообщил портал "Информатор". Причины такого поведения женщины в отношении собственной дочери будет выяснять полиция и следователи.
Как отметили медики, ребенок получил множественные травмы головы, включая черепно-мозговую и сотрясение головного мозга. Кроме того врачи указали на множественные ссадины, гематомы и ушибы по всему телу ребенка и перелом ключицы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На Днепропетровщине суд вынес приговор женщине, которая до смерти избила своего 4-летнего сына. Она объяснила свой поступок тем, что мальчик не захотел нянчить младшую сестру, чем буквально вывел мать из себя.
Ранее в Днепре пьяный мужчина избил сожительницу на глазах у ее детей. В результате побоев женщина скончалась.
Осенью 2020 года женщина начала "воспитывать" своего 2,5-летнего сына на глазах у десятков людей на улице в Одессе. После побоев матери ребенка забрала "скорая".