На Днепропетровщине мать избила 3-летнюю дочь: ребенка спасают медики

В селе Шульговка на Днепропетровщине 3-летняя девочка была экстренно госпитализирована в областную больницу после того, как ее жестоко избила мать. Врачи провели ребенку операцию с трепанацией черепа.

Об этом сообщил портал "Информатор". Причины такого поведения женщины в отношении собственной дочери будет выяснять полиция и следователи.

Как отметили медики, ребенок получил множественные травмы головы, включая черепно-мозговую и сотрясение головного мозга. Кроме того врачи указали на множественные ссадины, гематомы и ушибы по всему телу ребенка и перелом ключицы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Днепропетровщине суд вынес приговор женщине, которая до смерти избила своего 4-летнего сына. Она объяснила свой поступок тем, что мальчик не захотел нянчить младшую сестру, чем буквально вывел мать из себя.

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