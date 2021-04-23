На Днепропетровщине из-за обвала на шахте погиб горняк

В Павлограде на Днепропетровщине в пятницу, 23 апреля, на шахте "Благодатная" (ШУ им. Героев космоса) погиб горнорабочий очистного забоя 1991 года рождения. Его звали Курасов Дмитрий Валерьевич, у мужчины осталось двое детей одного и пяти лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Трагедия произошла в результате обвала породы во время проведения демонтажных работ.

Инцидент произошел в 12:30, в зоне обвала находились двое работников. Один из горняков получил незначительные телесные повреждения, а второго шахтера горноспасательная служба нашла уже без признаков жизни.

"Большая семья Независимого профсоюза горняков Украины, членом которой был Дмитрий, выражает соболезнования семье погибшего. Это действительно тяжелая и невосполнимая потеря", – написал Волынец.

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