На Днепропетровщине исчезли изъятые товары на 10 млн: подозрение получил экс-прокурор

В Днепропетровской области пропали товары на сумму в 10 миллионов гривен. Государственное бюро расследований объявило о подозрении бывшему прокурору.

Об этом сообщается на сайте ГБР 19 мая. В ведомстве подчеркнули, что они были переданы стороннему лицу.

"Бывший прокурор изъял крупную партию непродовольственных товаров во время проведения обысков в рамках уголовного производства. После этого он незаконно передал их на ответственное хранение лицу, которое не является их владельцем", – сказано в сообщении.

В итоге изъятые вещи исчезли, а их собственники понесли убытки на 10 млн грн.

Бывшего чиновника подозревают в превышении власти и служебных полномочий по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса.

Ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы с лишением права на протяжение трех лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также решается вопрос об объявлении подозрения соучастникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР в конце апреля сообщило о подозрении подполковнику ВСУ в причастности к присвоению топлива на 1,8 млн грн. Оно предназначалось для нужд сил ООС.