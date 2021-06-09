На Днепропетровщине исчезла мать 8-летнего мальчика, которого нашли мертвым в коллекторе – СМИ

Ольга Липич
Ольга Липич
Расследования
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На Днепропетровщине исчезла мать 8-летнего мальчика, которого нашли мертвым в коллекторе – СМИ

Мать 8-летнего Ибрагима Оглы, тело которого после недельных поисков нашли в заброшенном канализационном коллекторе в Покрове на Днепропетровщине, после смерти сына исчезла. Она дала показания в полиции, и после этого дома больше не появлялась.

Как сообщает ТСН, до сих пор так и не удалось выяснить, почему женщина обратилась в полицию только через четыре дня после исчезновения сына. Источники отметили, что мать Ибрагима якобы заверила копов, что проверила уже и заброшенное здание рядом с жильем, и сам коллектор.

В то же время собаки, которые взяли след, привели кинологов именно к канализационным сетям, а тело ребенка было засыпано мусором.

"Очевидно, чтобы скрыть. Соседи семьи говорят: в последние месяцы маму с парнем почти не видели", – говорится в материале.

Как пишут журналисты, после допроса в полиции, женщина больше не возвращалась домой.

"Соседи говорят, 33-летняя летняя женщина не работает и злоупотребляет алкоголем. К ней часто приходят гости и почти каждый раз это заканчивается дракой и приездом патрульных. Впрочем, о том, что парень растет в ненадлежащих условиях – в соцслужбы ни один из соседей не жаловался" , – говорится в расследовании.

Следов насильственной смерти на теле мальчика нет. Что повлекло его гибель станет известно только после проведения всех экспертиз. В полиции дело расследуют как убийство, добавили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Покрове 2 июня нашли тело 8-летнего Ибрагима Оглы, который пошел гулять на площадку еще 2 июня. Об исчезновении ребенка родные заявили в полицию только через четыре дня.

  • По словам матери, сын пошел гулять на детскую площадку около 12:00 в минувшую среду и не вернулся. На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции – ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры.

  • По вещах ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и провел к канализационному коллектору, где полицейские и обнаружили его тело.

УкраинаПокров