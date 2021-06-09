На Днепропетровщине исчезла мать 8-летнего мальчика, которого нашли мертвым в коллекторе – СМИ

Мать 8-летнего Ибрагима Оглы, тело которого после недельных поисков нашли в заброшенном канализационном коллекторе в Покрове на Днепропетровщине, после смерти сына исчезла. Она дала показания в полиции, и после этого дома больше не появлялась.

Как сообщает ТСН, до сих пор так и не удалось выяснить, почему женщина обратилась в полицию только через четыре дня после исчезновения сына. Источники отметили, что мать Ибрагима якобы заверила копов, что проверила уже и заброшенное здание рядом с жильем, и сам коллектор.

В то же время собаки, которые взяли след, привели кинологов именно к канализационным сетям, а тело ребенка было засыпано мусором.

"Очевидно, чтобы скрыть. Соседи семьи говорят: в последние месяцы маму с парнем почти не видели", – говорится в материале.

Как пишут журналисты, после допроса в полиции, женщина больше не возвращалась домой.

"Соседи говорят, 33-летняя летняя женщина не работает и злоупотребляет алкоголем. К ней часто приходят гости и почти каждый раз это заканчивается дракой и приездом патрульных. Впрочем, о том, что парень растет в ненадлежащих условиях – в соцслужбы ни один из соседей не жаловался" , – говорится в расследовании.

Следов насильственной смерти на теле мальчика нет. Что повлекло его гибель станет известно только после проведения всех экспертиз. В полиции дело расследуют как убийство, добавили журналисты.

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