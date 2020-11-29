На Днепропетровщине двое маленьких детей сгорели в квартире

В городе Марганец Днепропетровской области вечером 28 ноября из-за пожара погибли дети одного и четырех лет.

Трагедия произошла в квартире 5-этажного жилого дома на улице Перспективной. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на момент пожара внутри помещения находилась женщина и двое маленьких детей. Спасатели на руках вынесли из горящей дома мальчика 2019 года рождения и девочку 2016 г. р. Мать вышла самостоятельно.

Пострадавших малышей передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. К сожалению, они не выжили – дети умерли в больнице.

Специалисты отделения 33-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области локализовали пожар в 23:15 и ликвидировали в 23:37. Огнем было повреждено домашнее имущество в коридоре квартиры на площади 6 кв. м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тетиеве Киевской области произошел взрыв в двухэтажном жилом доме. В одной из квартир спасатели обнаружили тела женщины 1970 года рождения и ребенка 2017-го без явных признаков жизни.