На Днепропетровщине депутат возглавлял ОПГ, которая нападала на фермеров

В Днепропетровской области правоохранители задержали подозреваемого в разбойных нападениях на фермеров лидера межрегиональной вооруженной организованной преступной группировки (ОПГ), который на момент совершения преступлений был депутатом одного из районных советов области.

Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Злоумышленники действовали на территории нескольких областей в течении двух лет.

Полицейские отметили, что участники ОПГ надевали камуфляжную одежду и балаклавы, а с целью запугивания своих жертв использовали оружие. Для конспирации они пользовались автомобилями с поддельными номерами.

"В частности, в октябре 2018 года нападавшие ворвались на территорию фермерского хозяйства в пгт Межевая, связали охранника и забрали металлический сейф с $50 тыс. и документацией", – сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что в ходе обысков у подозреваемого изъяли похищенный сейф, камуфляжную одежду, гранаты, огнестрельное оружие, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

Следователи Синельниковского отдела полиции объявили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные мероприятия для установления и задержания других членов группировки.

Как писал OBOZREVATEL, на Киевщине полиция задержала транснациональную преступную группировку в составе иностранцев и киевлян. На преступном счету злоумышленников – разбойные нападения, похищение человека, вымогательства, кражи с предприятий и из офисов, поджог автомобиля.