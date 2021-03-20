На Черниговщине вор забил молотком 80-летнюю женщину

В одном из сел на Черниговщине 13 марта 37-летний мужчина до смерти забил молотком 80-летнюю пенсионерку. Удары были такой силы, что у женщины оказался сломан череп.

После этого он завладел деньгами убитой и уехал в Чернигов. Об этом в субботу, 20 марта, сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины в Telegram-канале.

Там злоумышленник попытался избавиться от улик, а украденные средства потратил на алкоголь, с помощью которого хотел "заглушить боль".

Нападавшего задержали, решается вопрос о помещении его под стражу. Во время допроса он утверждал, что сначала якобы хотел напугать пожилую женщину игрушечным пистолетом. Когда же ожидаемой реакции не последовало, он толкнул жертву и начал бить молотком.

Напомним, ранее на Одесщине мужчина зарубил топором воспитательницу детсада. После этого он сбежал в Винницкую область к родственникам, где его задержали правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве полиция задержала 33-летнего таксиста, который подозревается в убийстве жительницы Черкасской области, с которой он познакомился в интернете.