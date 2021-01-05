На Черниговщине военный украл имущества на 200 тысяч гривен

В Черниговской области начальник аппаратной полка связи украл военного имущества на 200 тысяч гривен, что привело к выводу из строя радиорелейной станции.

В частности, еще в 2020-м он присвоил себе два специальных переносных компьютера. Об этом сообщает на странице в Facebook Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Отмечается, что из-за преступления подозреваемого, радиорелейная станция, предназначенная для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния, была разукомплектована и потеряла возможность выполнять задачи по назначению.

Правоохранители вернули оборудование. А следователи прокуратуры сообщили о подозрении начальнику аппаратной полка связи в тайном похищении военного имущества с проникновением в хранилище.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, устанавливаются причины и условия совершения преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Полтавщине командование одной из воинских частей заподозрили в растрате более 1 млн гривен при госзакупках военного имущества.