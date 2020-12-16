На Черниговщине водитель вылетел на встречную и устроил ДТП: много жертв. Фото

В Черниговской области ужасная лобовая ДТП между Cherry M11 и Renault Megane унесла жизни обоих водителей, а также одного пассажира, еще четверо получили травмы. От удара передние части автомобилей раздробило почти полностью.

Авария произошла примерно в 4 часа утра 16 декабря возле села Лихачев Носовского района, сообщается на сайте ГУНП в области (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольлте новость до конца).

По данным полицейских, 39-летний мужчина за рулем Cherry M11 выехал на встречную полосу движения, где столкнулся Renault Megane, которым управлял 44-летний водитель.

Водители обоих транспортных средств и пассажир первого авто погибли на месте происшествия.

Еще четыре пассажира – по два с каждой машины – с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. И погибшие, и пострадавшие – жители Сумской области.

Полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках расследования по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

Как сообщал OBOZREVATEL 14 декабря на Запорожье в лобовой аварии погибла 5-летняя девочка, четверо взрослых получили травмы.