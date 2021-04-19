На Черниговщине водитель маршрутки с монтировкой вышел против человека с пистолетом. Видео стрельбы 18+

В понедельник, 19 апреля, вблизи поселка Прогресс на Черниговщине мужчина, который был за рулем Mercedes, устроил стрельбу из-за конфликта с водителем маршрутного такси.

Происшествие случилось на трассе Киев – Чернигов. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Водитель легковушки перекрыл движение и начал выяснять отношения с маршрутчиком, с которым "что-то не поделил", держа в руках пистолет. Он нацеливал оружие на людей, которые находились рядом, а потом неожиданно открыл огонь.

По словам пассажиров, водитель маршрутки, который отмахивался от нападавшего монтировкой, получил ранение ноги, но он смог самостоятельно достать пулю, после чего продолжил движение по маршруту.

На видео присутствует ненормативная лексика, 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Васильков Киевской области мужчина ради развлечения застрелил аиста. Полиция изъяла ружье и открыла уголовное производство.