На Черниговщине во время прыжка с парашютом погиб спасатель. Фото
В городе Нежин Черниговской области в четверг, 6 мая, во время планового прыжка с парашютом погиб инструктор-спасатель специального авиационного отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Предварительно установлено, что с вертолета Ми-8МТ выполняли прыжки десять чрезвычайников. Когда инструктор прыгнул с высоты 150 метров, у него возникли проблемы с раскрытием купола парашюта, из-за чего мужчина погиб, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
В ГБР открыли уголовное дело по ст. 416 УК Украины – нарушение правил полетов или подготовки к ним. Виновникам трагедии грозит до 15 лет лишения свободы.
Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают лиц, ответственных за организацию полетов и проведение соответствующих инструктажей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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6 мая было найдено тело офицера-пограничника Константина Коняева, который во время службы перевернулся на лодке и предварительно утонул.