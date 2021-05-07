На Черниговщине во время прыжка с парашютом погиб спасатель. Фото

В городе Нежин Черниговской области в четверг, 6 мая, во время планового прыжка с парашютом погиб инструктор-спасатель специального авиационного отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно установлено, что с вертолета Ми-8МТ выполняли прыжки десять чрезвычайников. Когда инструктор прыгнул с высоты 150 метров, у него возникли проблемы с раскрытием купола парашюта, из-за чего мужчина погиб, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В ГБР открыли уголовное дело по ст. 416 УК Украины – нарушение правил полетов или подготовки к ним. Виновникам трагедии грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают лиц, ответственных за организацию полетов и проведение соответствующих инструктажей.

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