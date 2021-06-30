Супруги погибли, пока тушили пожар, а дети чудом остались в живых: подробности ЧП на Черниговщине

Возле города Прилуки Черниговской области 27 июня произошла трагедия: загорелся дом, в котором жили молодые супруги. Оба погибли, сиротами остались двое маленьких детей, которые чудом выжили.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Поздно вечером в воскресенье в селе Рудковка загорелся одноэтажный кирпичный дом. Спасатели говорят, что сообщение к ним поступило в 22:33. На вызов выехала только одна пожарная машина и четыре бойца. Когда они прибыли на место ЧП, здание уже было охвачено огнем, а крыша рухнула.

Ушел почти час, чтобы локализовать пожар, а полностью его потушили только в 1:05. Лишь после этого пожарные смогли войти внутрь, где обнаружили тела двух человек – 23-летней Дарьи и 26-летнего Сергея Лободы.

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У супругов было двое сыновей 4 и 8 лет. Им повезло в тот вечер ночевать у бабушки. Родителей мальчиков похоронили на следующий день, 28 июня. Попрощаться пришло все село.

"Это была очень хорошая молодая семья. Оба работали в Рудковке, она – в магазине, а он – на фермерском хозяйстве. Даша рано родила первого сына, ей лет 16 тогда было, потом второго сыночка. Но дома не засиживалась, все старалась заработать", – говорит OBOZREVATEL одна из местных жительниц.

Дарья была родом из другого села. Ее мама болеет, поэтому с мальчиками молодой паре помогала мама Сергея. Именно к ней супруги отвели детей перед трагедией.

"Ничто не предвещало беды, так, чтобы что-то чувствовали – то такого не было. Супруги работали допоздна, поэтому мальчишки частенько оставались у бабушки, она их очень любит", – рассказывает OBOZREVATEL одна из знакомых семьи.

Дом, который горел, молодые люди купили примерно год назад. Он небольшой, но добротный, построен из кирпича. Раньше там жила учительница, но она умерла, и родственники решили продать недвижимость.

Дарья и Сергей не могли нарадоваться своему отдельному жилью. Они потихоньку делали там ремонт и заселились лишь минувшей осенью. "Мечтали достроить там веранду, расшириться, может, и третьего ребенка завести. Но случилась такая беда. Говорят, что взорвался газовый баллон и они погибли", – говорит подруга Дарьи.

В ГСЧС Черниговской области говорят, что, по предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Но окончательные причины ЧП должно установить следствие, которое ведет полиция.

Сейчас решается вопрос о том, где будут жить двое сыновей погибших. В сельсовете нам сказали, что, скорее всего, опекунство оформит мама Сергея.